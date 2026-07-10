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Страны Балтии игнорируют ноты о положении русскоязычных, заявили в МИД - РИА Новости, 10.07.2026
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02:36 10.07.2026
Страны Балтии игнорируют ноты о положении русскоязычных, заявили в МИД

Лукьянцев: страны Балтии не ответили на ноты России о положении русскоязычных

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Стрингер
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Флаги Латвии, Литвы и Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Балтии не дали содержательного ответа на ноты РФ по вопросу положения русскоязычных.
  • Москва обратится в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских.
  • Ноты с предложением о проведении переговоров по вопросам толкования и применения международных договоров направлялись странам Балтии неоднократно, но субстантивной реакции не последовало.
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Страны Балтии не дали содержательного ответа на ноты РФ по вопросу положения русскоязычных, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва обратится в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских.
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"Существуют определенные требования, условия для того, чтобы соответствовать критериям для направления обращения в Международный суд ООН. Так вот, требуется предложение о проведении переговоров по вопросам толкования и применения соответствующих международных договоров. Такие ноты неоднократно направлялись нашим прибалтийским странам, но какой-то субстантивной реакции с их стороны так и не последовало", - сказал Лукьянцев.
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее отмечали, что Латвию, Литву и Эстонию неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимся там ущемлением прав русскоязычного населения, однако власти стран отказываются прекратить данную политику, а все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными.
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