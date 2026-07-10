Страны Балтии игнорируют ноты о положении русскоязычных, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Балтии не дали содержательного ответа на ноты РФ по вопросу положения русскоязычных.
- Москва обратится в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских.
- Ноты с предложением о проведении переговоров по вопросам толкования и применения международных договоров направлялись странам Балтии неоднократно, но субстантивной реакции не последовало.
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Страны Балтии не дали содержательного ответа на ноты РФ по вопросу положения русскоязычных, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Существуют определенные требования, условия для того, чтобы соответствовать критериям для направления обращения в Международный суд ООН. Так вот, требуется предложение о проведении переговоров по вопросам толкования и применения соответствующих международных договоров. Такие ноты неоднократно направлялись нашим прибалтийским странам, но какой-то субстантивной реакции с их стороны так и не последовало", - сказал Лукьянцев.
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее отмечали, что Латвию, Литву и Эстонию неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимся там ущемлением прав русскоязычного населения, однако власти стран отказываются прекратить данную политику, а все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными.