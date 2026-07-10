Страны Балтии игнорируют ноты о положении русскоязычных, заявили в МИД

"Существуют определенные требования, условия для того, чтобы соответствовать критериям для направления обращения в Международный суд ООН. Так вот, требуется предложение о проведении переговоров по вопросам толкования и применения соответствующих международных договоров. Такие ноты неоднократно направлялись нашим прибалтийским странам, но какой-то субстантивной реакции с их стороны так и не последовало", - сказал Лукьянцев.