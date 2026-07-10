Лидер АдГ обвинила правительство Мерца в разрушении системы здравоохранения

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца не реформирует, а разрушает систему здравоохранения Германии, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

В апреле канцлер ФРГ Мерц заявил, что правительство одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии. Масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам.