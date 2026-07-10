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Лидер АдГ обвинила правительство Мерца в разрушении системы здравоохранения - РИА Новости, 10.07.2026
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16:55 10.07.2026
Лидер АдГ обвинила правительство Мерца в разрушении системы здравоохранения

Вайдель: правительство Мерца разрушает систему здравоохранения Германии

© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бундестаг принял разработанный правительством ФРГ пакет мер, направленный на масштабное сокращение расходов на здравоохранение.
  • Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что принятые меры ведут к разрушению системы здравоохранения Германии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца не реформирует, а разрушает систему здравоохранения Германии, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Ранее в пятницу Бундестаг принял разработанный правительством ФРГ пакет мер, направленный на масштабное сокращение расходов на здравоохранение.
"Это не реформа, а разрушение нашей системы здравоохранения силами правящей коалиции. Миллионы людей с государственным медицинским страхованием столкнутся с ужасающим увеличением финансового бремени, а базовые сферы жизнеобеспечения будут уничтожены", - написала Вайдель в соцсети X.
В апреле канцлер ФРГ Мерц заявил, что правительство одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии. Масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам.
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