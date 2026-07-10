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В Петербурге потушили пожар в ангаре - РИА Новости, 10.07.2026
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15:50 10.07.2026 (обновлено: 17:58 10.07.2026)
В Петербурге потушили пожар в ангаре

В Колпинском районе Петербурга потушили пожар в ангаре

© МЧС Санкт-Петербурга/MAXЛиквидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. 10 июля 2026
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© МЧС Санкт-Петербурга/MAX
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в ангаре размером 12 на 50 метров в Колпинском районе Санкт-Петербурга потушили в 15:34.
  • К ликвидации пожара привлекалось 8 единиц техники и 36 человек от МЧС, сведения о пострадавших не поступали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС РФ.
Пожар произошел в Колпинском районе Петербурга. В ангаре размером 12 на 50 метров происходило горение по всей площади. В 14.55 пожар был локализован.
"В 15.34 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 8 единиц техники и 36 человек.
Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех причин и обстоятельств пожара в ангаре.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКолпинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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