Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. 10 июля 2026

Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. 10 июля 2026

В Петербурге потушили пожар в ангаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожар в ангаре размером 12 на 50 метров в Колпинском районе Санкт-Петербурга потушили в 15:34.

К ликвидации пожара привлекалось 8 единиц техники и 36 человек от МЧС, сведения о пострадавших не поступали.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС РФ.

Пожар произошел в Колпинском районе Петербурга . В ангаре размером 12 на 50 метров происходило горение по всей площади. В 14.55 пожар был локализован.

"В 15.34 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 8 единиц техники и 36 человек.