В Петербурге потушили пожар в ангаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в ангаре размером 12 на 50 метров в Колпинском районе Санкт-Петербурга потушили в 15:34.
- К ликвидации пожара привлекалось 8 единиц техники и 36 человек от МЧС, сведения о пострадавших не поступали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС РФ.
Пожар произошел в Колпинском районе Петербурга. В ангаре размером 12 на 50 метров происходило горение по всей площади. В 14.55 пожар был локализован.
"В 15.34 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 8 единиц техники и 36 человек.
Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех причин и обстоятельств пожара в ангаре.
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