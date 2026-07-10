В Азове из-за атаки беспилотников загорелись два объекта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Азове Ростовской области произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.
- Возгорание стало результатом атаки беспилотников, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов произошло в Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что пострадавших нет.
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