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В Азове из-за атаки беспилотников загорелись два объекта - РИА Новости, 10.07.2026
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07:38 10.07.2026 (обновлено: 09:20 10.07.2026)
В Азове из-за атаки беспилотников загорелись два объекта

Слюсарь: в Азове из-за атаки БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Азове Ростовской области произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.
  • Возгорание стало результатом атаки беспилотников, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов произошло в Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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