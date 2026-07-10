В Ростовской области после атаки БПЛА загорелось административное здание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Кагальник Азовского района произошло возгорание административного здания в результате атаки БПЛА.
- Погибших и пострадавших нет, пожар полностью локализован.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Административное здание загорелось в Ростовской области в результате атаки беспилотников, погибших и пострадавших нет, пожар локализован , сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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