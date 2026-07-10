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На территории морского порта в Таганроге после атаки БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 10.07.2026
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07:34 10.07.2026 (обновлено: 07:43 10.07.2026)
На территории морского порта в Таганроге после атаки БПЛА вспыхнул пожар

Слюсарь: в морском порту в Таганроге после атаки БПЛА вспыхнул пожар

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории морского порта в Таганроге идет ликвидация возгорания после атаки беспилотников.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Идет ликвидация возгорания на территории морского порта в Таганроге после атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории морского порта", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеТаганрогПроисшествияРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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