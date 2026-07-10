На НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.
"В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
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