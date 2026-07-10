Спикер заксобрания Приморья поздравил центр занятости населения с 35-летием

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко поздравил сотрудников Центра занятости населения Чугуевского муниципального округа с 35-летием образования этого учреждения, сообщает региональный парламент.

"Спикер краевого парламента во время рабочей поездки в село Чугуевка встретился с коллективом Центра занятости населения в Чугуевском округе. Визит был приурочен к знаковому событию: центру исполнилось 35 лет со дня основания. Глава приморского парламента тепло поздравил сотрудников учреждения с профессиональным юбилеем и поблагодарил за многолетний добросовестный труд", - говорится в сообщении.

Волошко отметил, что центр занятости является важнейшим социальным звеном, особенно на отдаленных территориях, поскольку от работы его специалистов зависит благополучие людей и стабильность местных предприятий.

Спикер наградил почетной грамотой законодательного собрания инспектора центра занятости населения первой категории Ларису Бородину за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в обеспечение занятости населения. Специалисту по профориентации Олесе Туленко Волошко вручил благодарность.