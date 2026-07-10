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Спикер заксобрания Приморья поздравил центр занятости населения с 35-летием - РИА Новости, 10.07.2026
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10:32 10.07.2026
Спикер заксобрания Приморья поздравил центр занятости населения с 35-летием

Волошко поздравил центр занятости населения Чугуевского округа с юбилеем

© Фото : Приморский парламент/TelegramАнтон Волошко
Антон Волошко - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Приморский парламент/Telegram
Антон Волошко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко поздравил сотрудников Центра занятости населения Чугуевского муниципального округа с 35-летием образования этого учреждения, сообщает региональный парламент.
"Спикер краевого парламента во время рабочей поездки в село Чугуевка встретился с коллективом Центра занятости населения в Чугуевском округе. Визит был приурочен к знаковому событию: центру исполнилось 35 лет со дня основания. Глава приморского парламента тепло поздравил сотрудников учреждения с профессиональным юбилеем и поблагодарил за многолетний добросовестный труд", - говорится в сообщении.
Волошко отметил, что центр занятости является важнейшим социальным звеном, особенно на отдаленных территориях, поскольку от работы его специалистов зависит благополучие людей и стабильность местных предприятий.
Спикер наградил почетной грамотой законодательного собрания инспектора центра занятости населения первой категории Ларису Бородину за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в обеспечение занятости населения. Специалисту по профориентации Олесе Туленко Волошко вручил благодарность.
В центре сегодня работают 11 человек, из них восемь оказывают услуги населению и работодателям. За годы работы, уточняется в сообщении, специалисты учреждения выстроили комплексную систему помощи жителям Чугуевского округа. В том числе они участвуют в реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, подготовке предложений по привлечению иностранной рабочей силы, организации ярмарок вакансий.
 
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