Россия потребует наказать осквернителей советских могил в Нидерландах

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Гааге заявило, что будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил советских воинов на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах и устранении ущерба.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил советских воинов на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах и устранении ущерба.

"Нам известно, что правоохранительные органы Королевства уже начали расследование. Будем настаивать на том, чтобы виновных оперативно установили и привлекли к ответственности, а нанесенный ущерб – устранили", - сказали агентству в посольстве.