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Россия потребует наказать осквернителей советских могил в Нидерландах - РИА Новости, 10.07.2026
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19:45 10.07.2026
Россия потребует наказать осквернителей советских могил в Нидерландах

Посольство России потребует наказать осквернителей советских могил в Нидерландах

CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в ГаагеПосольство России в Гааге
Посольство России в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в Гааге
Посольство России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Гааге заявило, что будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил советских воинов на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах и устранении ущерба.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что будет настаивать на наказании виновных в осквернении могил советских воинов на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах и устранении ущерба.
"Нам известно, что правоохранительные органы Королевства уже начали расследование. Будем настаивать на том, чтобы виновных оперативно установили и привлекли к ответственности, а нанесенный ущерб – устранили", - сказали агентству в посольстве.
В пятницу директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Полиция начала расследование инцидента. В фонде добавили, что акту вандализма подверглись около 150 надгробий.
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