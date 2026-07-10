Посольство России в Нидерландах осудило вандализм на советском кладбище

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под нидерландским Лесденом, подвергнув акту вандализма около 150 надгробий.
- В посольстве России в Гааге заявили, что вандализму на мемориальном комплексе никакого оправдания.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вандализму на мемориальном комплексе "Советское поле славы" в Нидерландах никакого оправдания, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
"Подобные акты вандализма не могут иметь никакого оправдания. К сожалению, констатируем, что объектом нападения стало место захоронения наших героев, ставших жертвами нацизма", - сказали в дипмиссии агентству.
Ранее директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. По его словам, полиция начала расследование инцидента. В фонде добавили, что акту вандализма подверглись около 150 надгробий.