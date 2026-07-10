Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ в Гааге заявило, что Москва учтет заявления премьера Нидерландов Роба Йеттена с призывами к ударам Киева вглубь России в своем военно-политическом планировании.
- Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.
- Дипломаты посольства РФ отметили, что угрозы в адрес России ничего не дадут, так как страна всегда сумеет защитить себя, свой суверенитет и своих граждан.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва учтет при своем военно-политическом планировании заявления премьера Нидерландов Роба Йеттена с призывами к ударам Киева вглубь России, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.
"Разумеется, не оставляем подобные заявления и действия без внимания. Посольство обстоятельно информирует Москву обо всех инициативах, шагах и заявлениях руководства Нидерландов. Они не только берутся на заметку, но и учитываются в военно-политическом планировании", - заявили в дипмиссии, комментируя слова Йеттена.
Как отметили дипломаты, Европа должна понимать, что угрозы в адрес России ничего не дадут: страна всегда сумеет защитить себя, свой суверенитет и своих граждан.
"Но хорошо бы вспомнить слова выдающегося министра иностранных дел Российской империи А.М. Горчакова: "Россия не сердится, Россия сосредотачивается", - добавили в посольстве.