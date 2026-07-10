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Москва учтет поддержку Гаагой ударов вглубь России, заявили в посольстве - РИА Новости, 10.07.2026
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15:00 10.07.2026
Москва учтет поддержку Гаагой ударов вглубь России, заявили в посольстве

Посольство учтет при военном планировании поддержку Гаагой ударов вглубь России

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства России в Гааге
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Гааге заявило, что Москва учтет заявления премьера Нидерландов Роба Йеттена с призывами к ударам Киева вглубь России в своем военно-политическом планировании.
  • Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.
  • Дипломаты посольства РФ отметили, что угрозы в адрес России ничего не дадут, так как страна всегда сумеет защитить себя, свой суверенитет и своих граждан.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва учтет при своем военно-политическом планировании заявления премьера Нидерландов Роба Йеттена с призывами к ударам Киева вглубь России, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.
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"Разумеется, не оставляем подобные заявления и действия без внимания. Посольство обстоятельно информирует Москву обо всех инициативах, шагах и заявлениях руководства Нидерландов. Они не только берутся на заметку, но и учитываются в военно-политическом планировании", - заявили в дипмиссии, комментируя слова Йеттена.
Как отметили дипломаты, Европа должна понимать, что угрозы в адрес России ничего не дадут: страна всегда сумеет защитить себя, свой суверенитет и своих граждан.
"Но хорошо бы вспомнить слова выдающегося министра иностранных дел Российской империи А.М. Горчакова: "Россия не сердится, Россия сосредотачивается", - добавили в посольстве.
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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В миреРоссияНидерландыГаагаРоб Йеттен
 
 
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