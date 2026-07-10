Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство РФ в Гааге заявило, что Москва учтет заявления премьера Нидерландов Роба Йеттена с призывами к ударам Киева вглубь России в своем военно-политическом планировании.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.

Дипломаты посольства РФ отметили, что угрозы в адрес России ничего не дадут, так как страна всегда сумеет защитить себя, свой суверенитет и своих граждан.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва учтет при своем военно-политическом планировании заявления премьера Нидерландов Роба Йеттена с призывами к ударам Киева вглубь России, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.

"Разумеется, не оставляем подобные заявления и действия без внимания. Посольство обстоятельно информирует Москву обо всех инициативах, шагах и заявлениях руководства Нидерландов. Они не только берутся на заметку, но и учитываются в военно-политическом планировании", - заявили в дипмиссии, комментируя слова Йеттена.

Как отметили дипломаты, Европа должна понимать, что угрозы в адрес России ничего не дадут: страна всегда сумеет защитить себя, свой суверенитет и своих граждан.