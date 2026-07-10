Краткий пересказ от РИА ИИ Дэвид Кертен из партии "Наследие" назвал идею британских депутатов запретить мультфильм "Маша и Медведь" помешательством.

Он добавил, что идея запретить абсолютно невинный мультфильм со здоровыми ценностями только потому, что он сделан в России, является абсурдом.

ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен в комментарии РИА Новости назвал помешательством и абсурдом идею британских депутатов запретить мультфильм "Маша и Медведь".

В прошлый четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона " Маши и Медведя ". Идея запретить "Машу и медведя" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.

"Группа британских парламентариев, представляющих разные партии, которые призвали запретить российский мультфильм "Маша и Медведь", явно страдают синдромом помешательства на России", - сказал Кертен.

Он подчеркнул, что гораздо лучше поощрять британских детей смотреть полезные семейные развлекательные программы из России , чем то, что предлагается в британских школах и на телевизионных экранах.

"То факт, что они хотят запретить абсолютно невинный мультфильм со здоровыми ценностями только потому, что он сделан в России, является абсурдом. К сожалению, это решение является следствием роста враждебности к России, которая наблюдается в большинстве политических партий Великобритании", - добавил политик.

Британские организации, выступающие против цензуры – Free Speech Union, Big Brother Watch, Open Rights Group и другие на запрос РИА Новости об инициативе депутатов не ответили. Также не ответила платформа ITVX, которая обладает правами на показ мультфильма в стране.