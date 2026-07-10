Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дэвид Кертен из партии "Наследие" назвал идею британских депутатов запретить мультфильм "Маша и Медведь" помешательством.
- Он добавил, что идея запретить абсолютно невинный мультфильм со здоровыми ценностями только потому, что он сделан в России, является абсурдом.
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен в комментарии РИА Новости назвал помешательством и абсурдом идею британских депутатов запретить мультфильм "Маша и Медведь".
В прошлый четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя". Идея запретить "Машу и медведя" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
"Группа британских парламентариев, представляющих разные партии, которые призвали запретить российский мультфильм "Маша и Медведь", явно страдают синдромом помешательства на России", - сказал Кертен.
Он подчеркнул, что гораздо лучше поощрять британских детей смотреть полезные семейные развлекательные программы из России, чем то, что предлагается в британских школах и на телевизионных экранах.
"То факт, что они хотят запретить абсолютно невинный мультфильм со здоровыми ценностями только потому, что он сделан в России, является абсурдом. К сожалению, это решение является следствием роста враждебности к России, которая наблюдается в большинстве политических партий Великобритании", - добавил политик.
Британские организации, выступающие против цензуры – Free Speech Union, Big Brother Watch, Open Rights Group и другие на запрос РИА Новости об инициативе депутатов не ответили. Также не ответила платформа ITVX, которая обладает правами на показ мультфильма в стране.
"Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.