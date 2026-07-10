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СМИ: фон дер Ляйен в понедельник даст рекомендации по соцсетям для детей - РИА Новости, 10.07.2026
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08:16 10.07.2026
СМИ: фон дер Ляйен в понедельник даст рекомендации по соцсетям для детей

Politico: фон дер Ляйен даст рекомендации по ограничению соцсетей для детей

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит доклад с рекомендациями по ограничению вреда детям от соцсетей.
  • В докладе не будет четкой позиции «за» или «против» введения возрастных ограничений для пользователей соцсетей.
  • Фон дер Ляйен может представить планы по введению общеевропейских возрастных ограничений для пользователей соцсетей уже в сентябре.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник представит доклад, в котором изложит рекомендации по ограничению соцсетей детям, сообщает издание Politico со ссылкой на еврочиновников.
"В понедельник фон дер Ляйен сделает короткое заявление и публично представит выводы экспертов... Оно будет содержать конкретные рекомендации по тому, как ограничить вред (детям - ред.), наносимый соцсетями, но не дойдет до того, чтобы диктовать политикам, что именно должно быть заблокировано", - говорится в публикации издания.
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Согласно сообщению, в заявлении фон дер Ляйен не будет придерживаться четкой позиции "за" или "против" введения возрастных ограничений для пользователей соцсетей.
При этом, как пишет Politico со ссылкой на четырех чиновников, фон дер Ляйен может представить планы по введению общеевропейских возрастных ограничений для пользователей соцсетей уже в сентябре. Ближайший же доклад главы Еврокомиссии призван убедить скептически настроенные национальные правительства выступить в поддержку инициативы.
Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей.
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре прошлого года агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также в Турции.
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