Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит доклад с рекомендациями по ограничению вреда детям от соцсетей.

В докладе не будет четкой позиции «за» или «против» введения возрастных ограничений для пользователей соцсетей.

Фон дер Ляйен может представить планы по введению общеевропейских возрастных ограничений для пользователей соцсетей уже в сентябре.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник представит доклад, в котором изложит рекомендации по ограничению соцсетей детям, сообщает издание Politico со ссылкой на еврочиновников.

"В понедельник фон дер Ляйен сделает короткое заявление и публично представит выводы экспертов... Оно будет содержать конкретные рекомендации по тому, как ограничить вред (детям - ред.), наносимый соцсетями, но не дойдет до того, чтобы диктовать политикам, что именно должно быть заблокировано", - говорится в публикации издания.

Согласно сообщению, в заявлении фон дер Ляйен не будет придерживаться четкой позиции "за" или "против" введения возрастных ограничений для пользователей соцсетей.

При этом, как пишет Politico со ссылкой на четырех чиновников, фон дер Ляйен может представить планы по введению общеевропейских возрастных ограничений для пользователей соцсетей уже в сентябре. Ближайший же доклад главы Еврокомиссии призван убедить скептически настроенные национальные правительства выступить в поддержку инициативы.

Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей.