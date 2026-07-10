"Сон только в перерывах". На что идут поисковики ради спасения людей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Ночные дежурства в лесах, по несколько дней без сна, борьба с собственной болью — так работают поисковики с инвалидностью. Несмотря на серьезные физические ограничения, эти люди готовы спасать других. Корреспондент РИА Новости узнала, что их мотивирует и дает силы.

"Жизнь остановилась"

Юрий родился и большую часть жизни прожил в Сыктывкаре. Ветеран боевых действий, участвовал в чеченских кампаниях. Затем работал во ФСИН.

© Фото из личного архива Юрия Юрий до ДТП © Фото из личного архива Юрия Юрий до ДТП

"В школе я учился как все, хорошей успеваемостью не отличался. Хотя преподаватели говорили, что тяга к знаниям есть. После 11-го класса пошел в армию и там поверил в себя. Дослужился до сержанта", — рассказывает он.

Юрий успел обзавестись семьей. У него двое детей — сын и дочь. О волонтерских движениях даже не задумывался, да и некогда было.

В 2011-м Юрий попал в серьезное ДТП.

"Двадцать пять дней пролежал в коме. Были серьезные травмы позвоночника, грудного отдела — по пояс остался паралитиком", — вспоминает он.

Следующие три года были похожи на ад. Из-за болевого синдрома приходилось колоть сильные препараты. Думал только о том, как выжить и перенести боль.

"Жизнь остановилась. Я поставил на себе крест. А надо было еще поднимать маленьких детей. Я все понимал и честно предложил жене расстаться. Сказал, претензий иметь не буду. Но она категорически заявила, что не бросит меня", — говорит Юрий.

Помогали и родственники — кто чем мог. Старший брат, сварщик, соорудил специальную конструкцию для кровати под компьютер, чтобы Юрий мог как-то себя отвлекать.

"Не хватает социализации"

Постепенно ему становилось лучше. Смог садиться, самостоятельно есть. Пять лет ушло на то, чтобы прийти в себя морально. За это время окончательно осознал, что ходить больше никогда не будет.

© Фото из личного архива Юрия Юрий © Фото из личного архива Юрия Юрий

Вспоминает:"В один момент пришла идея снова сесть за руль, потому что коляска для меня — приговор. Из нее мир не увидишь, да и инфраструктура для колясочников у нас не так хорошо развита".

Юрий сдал экзамен на вождение автомобиля с ручным управлением и восстановил водительские права.

"Машину немного переделал под себя. И начал ездить. Так хоть какая-то связь появилась со внешним миром", — продолжает он.

Устроился на работу — охранником на строительстве газопровода..

Но все равно не хватало социализации, человеческого общения. Случайно увидев в пабликах объявление о поиске пропавшей женщины, решил попробовать себя в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

"Там было указано место сбора добровольцев. Я приехал по адресу, написал координатору и попросил дать задание. Вышел руководитель, поговорил со мной. На следующий день я заполнил анкету, зарегистрировался и стал выезжать на поиски регулярно", — рассказывает Юрий.

"Хочу быть как они"

Признается, что раньше мало знал об этой организации. Думал, иностранная, — но нет, оказалось, что наша, российская. Это и привлекло.

История “ЛизаАлерт” началась в 2010-м, после случая с четырехлетней девочкой Лизой Фомкиной и ее тетей, заблудившихся в подмосковном лесу. Пропавших разыскивали почти неделю, но спасти их не удалось. Эта трагедия подтолкнула волонтеров на создание добровольческого отряда.

Сейчас подразделения "ЛизаАлерт" работают в 64 регионах страны. За 2026-й в организацию подали около 24 тысяч заявок о пропавших людях. Из них 17,5 тысячи человек нашли живыми, 1300 — погибшими, 1450 так и не найдены.

"Когда познакомился с другими людьми из отряда, понял: хочу быть таким же, как и они. Волонтеры практически полностью отказываются от личной жизни ради помощи другим— это удивительно! Многие днем работают, но если поступает заявка о пропаже человека, вечером выдвигаются к штабу. Бывает, поиски длятся всю ночь, но это никого не останавливает", — говорит он.

Юрию трудно передвигаться по лесам и оврагам, так что его основные задачи — перевозить волонтеров на машине, доставлять оборудование, обеспечивать связь по радиостанции.

"Вот так и помогаю. Это мой вклад. Работать не могу, приносить пользу стране по-другому — тоже. Пытаюсь делать хоть что-то возможное", — объясняет он.

"В ночь тоже часто выезжаю. Никаких сложностей, кроме как объяснить жене, куда это я собрался, — смеется Юрий, — Но она понимает, что мне надо чем-то заниматься. Тем более эта деятельность очень нравится".

"Проводим подробный инструктаж"

Координатор поисково-спасательного отряда Валентина Наумова уточняет, что "ЛизаАлерт" работает по 25 направлениям. Поиски начинаются с организации штаба и оповещения добровольцев через соцсети.

"На месте поисковиков подробно инструктируют, рассказывают о технике безопасности и дают опытного напарника. У нас есть правило: по одному не ходим в целях безопасности", — говорит Наумова.

После изучения карты и анализа информации координатор распределяет задачи. Каждая группа получает маршрут.

"Ищем в основном ночью — так удобнее. Днем мы работаем, занимаемся домашними делами. Время на поиски есть, как правило, только в вечернее время. Кроме того, если человек пропал днем, пока родственники поняли, что он потерялся, пока попробовали поискать самостоятельно, пока обратились в полицию, — вот уже и вечер", — объясняет координатор.

© Фото из личного архива Антон Востриков со штабом © Фото из личного архива Антон Востриков со штабом

"Отключать эмоции"

Антон Востриков, как и Юрий, инвалид-колясочник. В детстве сделали неудачную операцию на спинно-мозговую грыжу, и он больше не смог ходить.

"Я никогда не знал, как это — передвигаться без коляски. Не знал другой жизни, поэтому не задумывался, что так не должно быть. Для меня это обычное дело", — рассказывает Антон.

После школы он поступил в Череповецкий госуниверситет и даже увлекся спортом. Уже 11 лет занимается пауэрлифтингом, член Паралимпийской сборной. А в свободное время, помимо поисково-спасательных операций, работает фитнес-тренером.

"В отряды "ЛизаАлерт" меня привела бывшая девушка. Были учения, она предложила попробовать, и я согласился. Терять было нечего. Подумал — что дома сидеть? Лучше съездить и интересно провести выходные. Вдруг зацепит", — вспоминает он.

Поисковая деятельность и правда, затянула. Антон отправился на несколько рейдов.

Особенно запомнился первый. Тогда, осенью 2021-го, пропала девятилетняя девочка. По заданию штаба Антон два дня дежурил у ее подъезда, чтобы, если она вернется домой, сразу сообщить. К сожалению, позже ребенка нашли мертвой.

© Фото из личного архива Антон Востриков © Фото из личного архива Антон Востриков

В тот момент Антон понял: чтобы участвовать в поисках, нужно отключать эмоции, иначе продуктивной работы не получится.

Антон выполняет разные задачи наравне с другими волонтерами: патрулирует улицы, обследует заданные координатором маршруты, осматривает места, изучает записи с камер видеонаблюдения.

"Деньги — не главное"

Если же приходится выезжать в леса, выступает в роли связиста, как и Юрий.

"Последние полтора года из-за высокой загруженности на поиски выезжаю гораздо реже, чем хотелось бы. Раньше старался попадать на каждую операцию. Даже подстраивал под них рабочий день, просил сдвигать записи клиентов", — рассказывает Востриков.

Самый сложный период, по его словам, — лето, сезон сбора ягод и грибов. Бывают дни, когда может быть по восемь-десять заявок. В таких ситуациях не до сна. Порой успеваешь вздремнуть только в перерывах — по дороге до штаба и обратно.

"Живу по принципу: если с чем-то трудно, значит, не сильно этого хочу. И так не только с поиском, но и в быту. Например, у меня, как и у всех людей, есть на кухне высокие шкафы. Если не смог оттуда что-то достать, значит, не сильно хотел есть", — говорит поисковик.

© Фото из личного архива Антон на поиске в лесу © Фото из личного архива Антон на поиске в лесу