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Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными на фоне непогоды - РИА Новости, 10.07.2026
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22:17 10.07.2026
Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными на фоне непогоды

Дептранс Москвы призвал водителей соблюдать повышенную осторожность на выходных

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Департамент транспорта призвал водителей соблюдать повышенную осторожность из-за прогнозируемых ливней, гроз и сильного ветра.
  • Водителям рекомендуется проверить техническое состояние автомобилей, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также по возможности пользоваться метро.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Столичный департамент транспорта призвал водителей соблюдать повышенную осторожность в связи с прогнозируемыми в ближайшее время и в течение выходных ливнями, грозами и сильным ветром.
"Просим водителей быть особенно бдительными и осторожными: проверьте работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим… Избегайте резких маневров и торможений", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
В департаменте рекомендовали по возможности пользоваться метро, отметив, что это будет безопаснее в условиях непогоды. Водителям также посоветовали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а в случае сильного дождя остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погодных условий.
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