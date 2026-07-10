Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными на фоне непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ Департамент транспорта призвал водителей соблюдать повышенную осторожность из-за прогнозируемых ливней, гроз и сильного ветра.

Водителям рекомендуется проверить техническое состояние автомобилей, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также по возможности пользоваться метро.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Столичный департамент транспорта призвал водителей соблюдать повышенную осторожность в связи с прогнозируемыми в ближайшее время и в течение выходных ливнями, грозами и сильным ветром.

"Просим водителей быть особенно бдительными и осторожными: проверьте работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим… Избегайте резких маневров и торможений", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.