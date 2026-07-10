Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в суши-баре в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ В подмосковном кафе 19 человек, в том числе семь детей, отравились, обратившись за медицинской помощью.

Состояние 12 госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, еще семь человек находятся под амбулаторным наблюдением.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Состояние 12 человек, отравившихся в суши-баре в Подмосковье, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.

Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщили РИА Новости, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг было возбуждено по факту отравления в подмосковном кафе 19 человек, в том числе семи детей.

"В результате происшествия за медицинской помощью обратились 19 человек, в том числе семь детей. В настоящее время госпитализированы 12 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе ведомства.