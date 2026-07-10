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Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в суши-баре в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2026
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21:35 10.07.2026
Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в суши-баре в Подмосковье

Состояние 12 отравившихся человек оценивается как средней степени тяжести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном кафе 19 человек, в том числе семь детей, отравились, обратившись за медицинской помощью.
  • Состояние 12 госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, еще семь человек находятся под амбулаторным наблюдением.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Состояние 12 человек, отравившихся в суши-баре в Подмосковье, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщили РИА Новости, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг было возбуждено по факту отравления в подмосковном кафе 19 человек, в том числе семи детей.
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"В результате происшествия за медицинской помощью обратились 19 человек, в том числе семь детей. В настоящее время госпитализированы 12 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, еще семь человек отказались от дальнейшей госпитализации и были отпущены под амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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