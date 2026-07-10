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Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили 83 пляжа в Анапе - РИА Новости, 10.07.2026
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13:36 10.07.2026 (обновлено: 13:59 10.07.2026)

Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили 83 пляжа в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Анапе 83 пляжа получили разрешение Роспотребнадзора на открытие.
  • Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в том числе отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили уже 83 пляжа в Анапе, еще 14 проходят экспертизу, сообщает правительство РФ.
Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
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"Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 83 пляжа. Еще 14 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.\Уточняется, что с начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта.
"Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 765 человек и 186 единиц техники", - заключили в кабмине.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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АнапаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Керченский проливРоссия
 
 
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