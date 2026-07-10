Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили 83 пляжа в Анапе

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Анапе 83 пляжа получили разрешение Роспотребнадзора на открытие.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в том числе отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили уже 83 пляжа в Анапе, еще 14 проходят экспертизу, сообщает правительство РФ.

Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе

"Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы . Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 83 пляжа. Еще 14 проходят экспертизу", - говорится в сообщении .\Уточняется, что с начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта.

"Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 765 человек и 186 единиц техники", - заключили в кабмине.