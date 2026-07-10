Писарский подал апелляционную жалобу в CAS по делу о втором отстранении

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий Владимир Писарский подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) по второму эпизоду отстранения от футбольной деятельности на четыре месяца.

Комитет по этике РФС принял решение отстранить Писарского на четыре года за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх, три из них — условно, позднее было добавлено еще четыре месяца отстранения.

РФС начал расследование в отношении Писарского после того, как футболист якобы сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в РПЛ.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нападающий Владимир Писарский подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) по второму эпизоду отстранения комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) от футбольной деятельности сроком на четыре месяца, сообщается в Telegram-канале представлявшей игрока компании "Алетейя".

В начале июля 2025 года комитет по этике РФС принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них - условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Позднее в октябре организация дополнительно отстранила его на четыре месяца. Писарский подавал апелляционную жалобу в CAS на июльское решение РФС и получил отказ.

« "Владимир Писарский направил в CAS апелляцию по второму эпизоду отстранения комитетом РФС по этике сроком на 4 месяца. Жалоба состоит из 59 страниц и 43 приложений", - говорится в заявлении компании.

В июне 2025 года РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором "Сочи" 28 мая принимал "Нижний Новгород" (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским "Крыльям Советов", которые расторгли с ним контракт.