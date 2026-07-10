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Писарский подал апелляционную жалобу в CAS по делу о втором отстранении - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
00:15 10.07.2026
Писарский подал апелляционную жалобу в CAS по делу о втором отстранении

Писарский подал жалобу в CAS по делу о втором отстранении от футбола

© Фото : ФК "Сочи"/TelegramНападающий "Сочи" Владимир Писарский
Нападающий Сочи Владимир Писарский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : ФК "Сочи"/Telegram
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Владимир Писарский подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) по второму эпизоду отстранения от футбольной деятельности на четыре месяца.
  • Комитет по этике РФС принял решение отстранить Писарского на четыре года за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх, три из них — условно, позднее было добавлено еще четыре месяца отстранения.
  • РФС начал расследование в отношении Писарского после того, как футболист якобы сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в РПЛ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нападающий Владимир Писарский подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) по второму эпизоду отстранения комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) от футбольной деятельности сроком на четыре месяца, сообщается в Telegram-канале представлявшей игрока компании "Алетейя".
В начале июля 2025 года комитет по этике РФС принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них - условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Позднее в октябре организация дополнительно отстранила его на четыре месяца. Писарский подавал апелляционную жалобу в CAS на июльское решение РФС и получил отказ.
«
"Владимир Писарский направил в CAS апелляцию по второму эпизоду отстранения комитетом РФС по этике сроком на 4 месяца. Жалоба состоит из 59 страниц и 43 приложений", - говорится в заявлении компании.
В июне 2025 года РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором "Сочи" 28 мая принимал "Нижний Новгород" (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским "Крыльям Советов", которые расторгли с ним контракт.
Дополнительное отстранение связано с якобы сделанными им в 2020 году двумя ставками во время выступлений за омский "Иртыш".
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ФутболСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Российский футбольный союз (РФС)Владимир Писарский (Сычевой)СочиНижний НовгородКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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