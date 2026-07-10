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Пезешкиан призвал воздержаться от шагов, которые могут усугубить ситуацию - РИА Новости, 10.07.2026
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22:27 10.07.2026
Пезешкиан призвал воздержаться от шагов, которые могут усугубить ситуацию

Президент Ирана Пезешкиан призвал воздержаться от действий, ухудшающих ситуацию

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему усугублению ситуации.
  • Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом.
ТЕГЕРАН, 10 июл - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне эскалации напряженности и обмена ударами с США призвал воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему усугублению ситуации.
По его словам, в текущих условиях параллельно с дипломатическими усилиями, направленными на укрепление режима прекращения огня и недопущения расширения кризиса, сформировалась тенденция, при которой США и Израиль стараются сорвать процесс стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
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"Естественным является ожидание, при котором остальные стороны также будут придерживаться обязательств и воздержатся от позиций или действий, которые подорвут доверие и осложнят дипломатический процесс", - сказал Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом, следует из релиза офиса иранского президента.
Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Это второй случай обострения между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий.
При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует.
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