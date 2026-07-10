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Самолеты-заправщики ВВС США подняли в небо над Персидским заливом - РИА Новости, 10.07.2026
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19:30 10.07.2026
Самолеты-заправщики ВВС США подняли в небо над Персидским заливом

Самолеты-заправщики ВВС США подняли в небо над Персидским и Оманским заливами

© Фото : Boeing / Staff Sgt. Cody DowellСамолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus ВВС США
Самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Boeing / Staff Sgt. Cody Dowell
Самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолеты-заправщики ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus подняты в воздух над Персидским и Оманским заливами.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Самолеты-заправщики ВВС США подняты в воздух над Персидским и Оманским заливами на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Сейчас в небе находятся как минимум два самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker и два Boeing KC-46A Pegasus.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
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