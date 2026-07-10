Самолеты-заправщики ВВС США подняли в небо над Персидским заливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолеты-заправщики ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus подняты в воздух над Персидским и Оманским заливами.

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Самолеты-заправщики ВВС США подняты в воздух над Персидским и Оманским заливами на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Сейчас в небе находятся как минимум два самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker и два Boeing KC-46A Pegasus.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив . Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.