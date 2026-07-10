США и Иран могут провести переговоры на следующей неделе, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться на следующей неделе, сообщает портал Axios.

Возможное место проведения встречи — Швейцария.

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже на следующей неделе, причем в качестве возможного места проведения встречи рассматривается Швейцария, сообщает портал Очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже на следующей неделе, причем в качестве возможного места проведения встречи рассматривается Швейцария, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

"Очередной раунд переговоров между США Ираном ожидается на следующей неделе, возможно, в Швейцарии", - пишет портал.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в регионе сообщал, что Пакистан и Катар пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров после очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.