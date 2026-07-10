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США и Иран могут провести переговоры на следующей неделе, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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19:04 10.07.2026
США и Иран могут провести переговоры на следующей неделе, сообщили СМИ

Axios: США и Иран могут провести новый раунд переговоров на следующей неделе

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться на следующей неделе, сообщает портал Axios.
  • Возможное место проведения встречи — Швейцария.
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Очередной раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже на следующей неделе, причем в качестве возможного места проведения встречи рассматривается Швейцария, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.
"Очередной раунд переговоров между США и Ираном ожидается на следующей неделе, возможно, в Швейцарии", - пишет портал.
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В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
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