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"Должны смириться". В ЕС выступили со срочным призывом в отношении России - РИА Новости, 10.07.2026
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17:11 10.07.2026
"Должны смириться". В ЕС выступили со срочным призывом в отношении России

Экс-премьер Италии Конте: ЕС должен встать на путь переговоров с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭкс-премьер Италии Джузеппе Конте
Экс-премьер Италии Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-премьер Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз должен срочно начать диалог с Россией вместо продолжения гонки вооружений, считает бывший премьер-министр Джузеппе Конте.
  • Политик также выступил против искусственно раздуваемой антироссийской истерии, так как она, по его мнению, разрушает экономику европейских стран.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Евросоюз должен срочно начать диалог с Россией вместо продолжения гонки вооружений, заявил лидер итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" и экс-премьер Джузеппе Конте.
"Мы не должны терять время на назначение: прошло уже два месяца, а мы до сих пор не знаем ни одного имени европейского представителя для переговоров с Россией. Ведь дипломатия ничего не стоит, а история учит нас, что она гораздо эффективнее перевооружения для обеспечения нашего будущего, полного мира и реальной безопасности. Мы все должны смириться с этим", — написал он в соцсети X.
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Политик также выступил против искусственно раздуваемой антироссийской истерии, так как она, по его мнению, разрушает экономику европейских стран. Конте отметил, что граждан действительно волнует рост цен на энергоносители, а также проблемы в социальной сфере.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.
Глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявлял, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
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