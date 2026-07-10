Руководители ЦПЭ и торгпреды России за рубежом провели переговоры

Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "Российский экспортный центр" Наталья Минаева, вице-президент АО "Российский экспортный центр" Александр Молодцов, руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в Санкт-Петербурге Андрей Миронов и директор по международному сотрудничеству и развитию АО "Российский экспортный центр" Антон Цециновский на конференции инфраструктуры поддержки экспорта МСП в рамках недели торговых представителей РФ за рубежом в Москве

Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "Российский экспортный центр" Наталья Минаева, вице-президент АО "Российский экспортный центр" Александр Молодцов, руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в Санкт-Петербурге Андрей Миронов и директор по международному сотрудничеству и развитию АО "Российский экспортный центр" Антон Цециновский на конференции инфраструктуры поддержки экспорта МСП в рамках недели торговых представителей РФ за рубежом в Москве

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Руководители Центров поддержки экспорта и торговые представители России в зарубежных странах провели масштабные переговоры, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"В Москве в рамках "Недели торговых представителей" состоялись двусторонние G2G-встречи между руководителями региональных ЦПЭ и торговыми представителями Российской Федерации в зарубежных странах. С приветственными словами к участникам конференции обратились директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Андрей Миронов и вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Александр Молодцов", - говорится в сообщении РЭЦ.

"ЦПЭ и торговые представители – это две ключевые точки одного сквозного маршрута для малого и среднего бизнеса. Без вашей тесной координации и прямого диалога невозможно построить бесшовную систему поддержки. Только зная специфику локальных производств изнутри и понимая реальные потребности зарубежных рынков, мы можем эффективно выводить компании на экспорт. Наша главная цель сегодня – убрать любые барьеры в коммуникации и наладить прямые рабочие контакты", – отметил Андрей Миронов, пожелав участникам продуктивных переговоров.

В деловых встречах участвовало 35 торговых представителей. Всего состоялось 273 G2G встреч с 35 регионами Российской Федерации. Прямой диалог позволяет торгпредам детально ознакомиться с экспортным потенциалом конкретных субъектов РФ, а руководителям ЦПЭ – получить из первых уст "дорожные карты" по выводу региональных компаний на рынки дружественных государств, актуальную аналитику спроса и информацию о барьерах.

"Сегодня наша общая задача – сделать так, чтобы региональная инфраструктура и торговые представители работали как одна команда. Для экспортера путь от первого обращения в регионе до появления его продукции на полке зарубежного магазина должен быть простым, понятным и максимально быстрым. Для этого важно синхронизировать наши подходы и показатели эффективности. Когда все участники работают на общий результат, мы быстрее достигаем главной цели – увеличиваем число экспортеров и помогаем МСП наращивать объемы экспорта", – отметил Александр Молодцов.

Спикер также рассказал о сформированном рейтинге торговых представительств на основе оценок регионов. Абсолютным лидером рейтинга стало торговое представительство России в Республике Беларусь, набравшее наибольшее количество положительных оценок. Среди остальных лидеров – торговые представительства Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Турции, Таджикистана, Азербайджана, Армении, ОАЭ и Ирана.

Сегодня взаимодействие ЦПЭ и торговых представителей приобретает решающее значение. В условиях, когда региональная инфраструктура поддержки экспорта перешла под кураторство Минпромторга России, ключевой задачей становится создание единого, бесшовного пути для экспортера: от идеи на заводе в регионе до полки супермаркета или промышленного маркетплейса за рубежом.

Синхронизация усилий позволяет сократить время проработки запросов малого и среднего бизнеса, точечно подобрать партнеров под специфику каждого региона, синхронизировать ключевые показатели обеих структур для работы на единый результат – рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта.