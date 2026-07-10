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В столичном регионе Франции объявили красный уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.07.2026
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08:59 10.07.2026
В столичном регионе Франции объявили красный уровень погодной опасности

В Иль-де-Франс впервые объявили высший уровень погодной опасности 2 раз за лето

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкЖара в Париже
Жара в Париже - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Жара в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В столичном регионе Франции второй раз за лето объявили наивысший (красный) уровень погодной опасности.
  • Красный уровень опасности затронет 21,9 миллиона французов в 24 департаментах страны, где ожидается температура до плюс 41 градуса.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наивысший уровень погодной опасности уже второй раз за лето объявлен в столичном регионе Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее в регионе Иль-де-Франс никогда не объявлялся наивысший (красный) уровень опасности дважды за один год, не говоря уже о случаях с разницей в три недели, отмечает телеканал. Ожидается, что выходные температура в Париже будет превышать плюс 35 градусов.
Всего в субботу красный уровень опасности затронет 21,9 миллиона французов в 24 департаментах страны.
По прогнозу метеорологической службы Франции, от севера Новой Аквитании до центра долины Луары температура достигнет плюс 41 градуса.
Премьер-министр Себастьян Лекорню в пятницу в 10.00 (11.00 мск) проведет новое кризисное совещание, посвященное аномальной жаре, охватившей страну.
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