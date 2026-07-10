Овечкин выпил пива на встрече с болельщиками в Москве

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"Мы сильно, мы просто до небес и обратно благодарны Александру Михайловичу за то, что он пришел к нам, но еще больше мы благодарны супруге Ови, Анастасии, за то, что она в день годовщины их свадьбы сказала ему: "Сходи к ребятам, тебя ждут". Да, возможно, цитата была чуть иная, но так мы запомнили ее со слов легенды", — говорится в сообщении.