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Овечкин выпил пива на встрече с болельщиками в Москве - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Хоккей
 
12:25 10.07.2026 (обновлено: 12:44 10.07.2026)
Овечкин выпил пива на встрече с болельщиками в Москве

Овечкин выпил на улице Москвы с любителями пива

© Фото : Соцсети клуба пивной культуры "Зеленая мамба"Хоккеист Александр Овечкин пришел на встречу с любителями пива в Москве
Хоккеист Александр Овечкин пришел на встречу с любителями пива в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Соцсети клуба пивной культуры "Зеленая мамба"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин, лучший снайпер в истории НХЛ, выпил пива с болельщиками в Москве.
  • Встреча произошла 8 июля, в день годовщины свадьбы Овечкина.
  • Клуб пивной культуры «Зеленая мамба» на протяжении семи недель анонсировал возможное появление Овечкина.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин выпил на улице Москвы с любителями пива, сообщается в Telegram-канале клуба пивной культуры "Зеленая мамба".
Овечкин пришел выпить пива со своими болельщикам в день годовщины своей свадьбы — 8 июля. Ранее "Зеленая мамба" на протяжении семи недель публиковала по средам объявление, что Овечкина ждет бокал пива с 19:00 до 20:00.
«
"Мы сильно, мы просто до небес и обратно благодарны Александру Михайловичу за то, что он пришел к нам, но еще больше мы благодарны супруге Ови, Анастасии, за то, что она в день годовщины их свадьбы сказала ему: "Сходи к ребятам, тебя ждут". Да, возможно, цитата была чуть иная, но так мы запомнили ее со слов легенды", — говорится в сообщении.
© Фото : Соцсети клуба пивной культуры "Зеленая мамба"Хоккеист Александр Овечкин пришел на встречу с любителями пива в Москве
Хоккеист Александр Овечкин пришел на встречу с любителями пива в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Соцсети клуба пивной культуры "Зеленая мамба"
Хоккеист Александр Овечкин пришел на встречу с любителями пива в Москве
"Все событие длилось минут семь. Но семь недель по-любому стоили этих минут. Мы даже не успели сделать фотографию "Мамба" и Ови, настолько быстро все произошло", — признается автор блога.
Овечкину 40 лет, он выступает в Северной Америке с 2005 года и всю игровую карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел в "Вашингтон Кэпиталз". Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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9 июля, 10:28
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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