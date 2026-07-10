Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: фильмы о строителях покажут в московских парках - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 10.07.2026
Овчинский: фильмы о строителях покажут в московских парках

Овчинский: фильмы о строителях покажут в парках Москвы

© Фото : пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Москве с 11 июля по 9 августа в рамках празднования Дня строителя пройдет серия кинопоказов в парках, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении отмечается, что показы проведут по будним и выходным дням. Фильмы покажут в парке 50-летия Октября, ландшафтном парке "Митино", зоне отдыха "Покровский берег", парке "Ходынское поле" и на других локациях под открытым небом.
"Кинопоказы станут частью большой программы, посвященной 70-летию Дня строителя. В нее вошли фильмы, которые рассказывают о людях, посвятивших себя строительству, крупных стройках своего времени и событиях, ставших частью истории отрасли. Такие киноленты позволят зрителям увидеть, какой вклад строители внесли в развитие нашей страны", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он отметил, что благодаря такому формату показов жители смогут по-новому взглянуть на труд тех, кто создает инфраструктуру города.
Частью программы станут такие картины, как "Высота", "Время, вперед!", "Строится мост" и другие. Они рассказывают о профессии строителя через реальные истории, добавляется в пресс-релизе.
Ранее Владислав Овчинский отметил, что всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели 2,3 миллиона "квадратов" жилья. Это 119 домов, где оборудовали более 35 тысяч квартир.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Ефимов: мост в сторону парка "Фили" получит всего четыре опоры
9 июля, 13:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала