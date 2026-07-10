Овчинский: фильмы о строителях покажут в московских парках

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Москве с 11 июля по 9 августа в рамках празднования Дня строителя пройдет серия кинопоказов в парках, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении отмечается, что показы проведут по будним и выходным дням. Фильмы покажут в парке 50-летия Октября, ландшафтном парке "Митино", зоне отдыха "Покровский берег", парке "Ходынское поле" и на других локациях под открытым небом.

"Кинопоказы станут частью большой программы, посвященной 70-летию Дня строителя. В нее вошли фильмы, которые рассказывают о людях, посвятивших себя строительству, крупных стройках своего времени и событиях, ставших частью истории отрасли. Такие киноленты позволят зрителям увидеть, какой вклад строители внесли в развитие нашей страны", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Он отметил, что благодаря такому формату показов жители смогут по-новому взглянуть на труд тех, кто создает инфраструктуру города.

Частью программы станут такие картины, как "Высота", "Время, вперед!", "Строится мост" и другие. Они рассказывают о профессии строителя через реальные истории, добавляется в пресс-релизе.