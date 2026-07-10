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Министр назвала вандализм на советском кладбище в Нидерландах недопустимым - РИА Новости, 10.07.2026
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18:00 10.07.2026 (обновлено: 18:17 10.07.2026)
Министр назвала вандализм на советском кладбище в Нидерландах недопустимым

Глава МО Нидерландов назвала осквернение могил советских воинов недопустимым

© Фото : Stichting Sovjet EreveldОскверненный вандалами мемориальный комплекс "Советское поле славы" под нидерландским Лесденом
Оскверненный вандалами мемориальный комплекс Советское поле славы под нидерландским Лесденом - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Stichting Sovjet Ereveld
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом осквернены неизвестными.
  • Вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала осквернение могил советских воинов под Лесденом совершенно недопустимым.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала осквернение могил советских воинов под Лесденом совершенно недопустимым.
Ранее директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. По его словам, полиция начала расследование инцидента.
По данным RTV Utrecht, министр назвала этот акт совершенно недопустимым.
"Воинские захоронения нельзя трогать. И точка. Это место последнего упокоения погибших на войне, и оно заслуживает уважения", - подчеркнула Йешилгез-Зегериус.
 
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