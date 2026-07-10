Министр назвала вандализм на советском кладбище в Нидерландах недопустимым

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала осквернение могил советских воинов под Лесденом совершенно недопустимым.

Ранее директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. По его словам, полиция начала расследование инцидента.