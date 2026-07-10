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В Нидерландах закрыли оскверненное кладбище советских солдат - РИА Новости, 10.07.2026
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17:37 10.07.2026 (обновлено: 18:02 10.07.2026)
В Нидерландах закрыли оскверненное кладбище советских солдат

В Нидерландах закрыли кладбище советских солдат для проведения следствия

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мемориальный комплекс «Советское поле славы» под нидерландским Лесденом закрыт для посещения после акта вандализма.
  • Неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе, полиция начала расследование инцидента.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под нидерландским Лесденом закрыто после акта вандализма для проведения следственных действий, сообщил РИА Новости одноименный фонд комплекса.
"В связи с проведением следственных действий советских мемориальный комплекс закрыт для посещения до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении пресс-службы фонда.
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В пресс-службе добавили, что фонд, занимающийся поддержанием кладбища, тесно сотрудничает с полицией, местными властями и другими профильными службами.
"Мы надеемся, что виновный или виновные будут в ближайшее время установлены и преданы суду", - заявили в фонде.
Ранее директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. По его словам, полиция начала расследование инцидента.
Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под нидерландским Лесденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.
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