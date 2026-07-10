В Нидерландах осквернили кладбище советских солдат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Нидерландах.
- Они облили краской около 150 белых надгробий.
- Полиция начала расследование инцидента.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Нидерландах, сообщил РИА Новости директор музея и фонда "Советское поле Славы" Ремко Рейдинг.
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"Понятия не имею, кто это был. Какие-то сумасшедшие", — сказал он.
Неизвестные облили красной краской около 150 белых надгробий. На время расследования кладбище закрыли.
Пресс-служба фонда, занимающегося его поддержанием, назвала произошедшее актом вандализма, полным неуважения к павшим.
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"Мы надеемся, что виновный или виновные будут в ближайшее время установлены и преданы суду", — сказали там.
Посольство в Гааге подчеркнуло, что подобным актам вандализма нет никакого оправдания. Дипломаты потребуют устранить нанесенный ущерб.
Мемориальный комплекс под Лесденом открыли 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.