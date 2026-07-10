Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома в Новороссийске.
- Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома в Новороссийске, возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.
"В Новороссийске обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.