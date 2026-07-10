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В Новороссийске обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома - РИА Новости, 10.07.2026
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21:55 10.07.2026
В Новороссийске обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома

В Новороссийске во дворе многоквартирного дома упали обломки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома в Новороссийске.
  • Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома в Новороссийске, возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.
Новороссийске обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
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