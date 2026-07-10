Россиянка завоевала золото в омниуме на юниорском ЧЕ по велоспорту

Краткий пересказ от РИА ИИ Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в омниуме на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи.

Второй стала ирландка Эмер Хеверин, третьей - итальянка Матильда Россиньоли.

Ростислав Новолодский завоевал серебряную медаль в омниуме среди юниоров на чемпионате Европы по велоспорту на треке.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянка Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в омниуме на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, который проходит в Котбусе (Германия).

Второй стала ирландка Эмер Хеверин, третьей - итальянка Матильда Россиньоли. Россиянин Ростислав Новолодский завоевал серебро в омниуме среди юниоров. Первое место занял итальянец Никола Падован, тройку лидеров замкнул испанец Асьер Фортеа.

Серебряные медали в четвертый день соревнования завоевали Илья Савекин (гонка по очкам в возрасте до 23 лет), Вероника Солозобова (спринт среди юниоров), Екатерина Евланова (спринт в возрасте до 23 лет) и Ростислав Новолодский (омниум среди юниоров).

Бронзовыми медалистами стали Полина Даньшина (гонка по очкам среди спортсменов до 23 лет), Михаил Демиш (кейрин среди юниоров) и Елизавета Солозобова (спринт в возрасте до 23 лет).