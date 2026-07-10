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Россиянка завоевала золото в омниуме на юниорском ЧЕ по велоспорту - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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22:57 10.07.2026
Россиянка завоевала золото в омниуме на юниорском ЧЕ по велоспорту

Россиянка Новолодская завоевала золото в омниуме на юниорском ЧЕ по велоспорту

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВелоспорт. Трек
Велоспорт. Трек - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в омниуме на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи.
  • Второй стала ирландка Эмер Хеверин, третьей - итальянка Матильда Россиньоли.
  • Ростислав Новолодский завоевал серебряную медаль в омниуме среди юниоров на чемпионате Европы по велоспорту на треке.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянка Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в омниуме на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, который проходит в Котбусе (Германия).
Второй стала ирландка Эмер Хеверин, третьей - итальянка Матильда Россиньоли. Россиянин Ростислав Новолодский завоевал серебро в омниуме среди юниоров. Первое место занял итальянец Никола Падован, тройку лидеров замкнул испанец Асьер Фортеа.
Российские велогонщики - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Россиянка завоевала золото на юниорском ЧЕ по велоспорту
9 июля, 23:04
Серебряные медали в четвертый день соревнования завоевали Илья Савекин (гонка по очкам в возрасте до 23 лет), Вероника Солозобова (спринт среди юниоров), Екатерина Евланова (спринт в возрасте до 23 лет) и Ростислав Новолодский (омниум среди юниоров).
Бронзовыми медалистами стали Полина Даньшина (гонка по очкам среди спортсменов до 23 лет), Михаил Демиш (кейрин среди юниоров) и Елизавета Солозобова (спринт в возрасте до 23 лет).
Чемпионат Европы завершится 12 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Велотрек - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Россиянки выиграли командный спринт на молодежном ЧЕ по велотреку
8 июля, 22:32
 
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