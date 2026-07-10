В Нидерландах осквернили около 150 надгробий советских воинов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 150 надгробий советских воинов осквернены на мемориальном комплексе «Советское поле славы» под нидерландским Лесденом.
- Фонд «Советское поле славы» выразил глубокое потрясение по поводу случившегося.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Около 150 надгробий советских воинов были осквернены вандалами на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под нидерландским Лесденом, сообщила РИА Новости пресс-служба одноименного фонда мемориала.
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"С глубоким потрясением Фонд "Советское поле славы" узнал об осквернении примерно 150 надгробий на советском воинском кладбище", - говорится в заявлении пресс-службы фонда.
Там подчеркнули, что возмущены этим актом вандализма, полным неуважения к павшим.
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"Этот инцидент никак не изменит нашу миссию", - заявили в фонде, который занимается поддержанием мемориального комплекса, отметив, что продолжат работу по сохранению памяти воинов.
Ранее директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом.
Полиция начала расследование инцидента.
Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лесденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов. Фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), который занимается поддержанием и улучшением состояния мемориального комплекса, был основан 29 января 2010 года.