Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Гааге заявило, что Нидерланды закрывают глаза на акты терроризма, совершаемые Киевом с использованием поставляемого им оружия.
- Там отметили, что Москве известно о производстве вооружений на территории Нидерландов и поставках оружия Киеву.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды закрывают глаза на акты терроризма, совершаемого Киевом с использованием их оружия, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
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"Мы видим и знаем, сколько и какое оружие Гаага поставляет Зеленскому и его приспешникам", - сказали в посольстве.
Там отметили, что Москве также известно о производстве вооружений на территории королевства.
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"Они закрывают глаза на акты откровенного терроризма, совершаемые зачастую с использованием поставляемого ими оружия. Удары по мирным жителям и детям – вот что сегодня поддерживают Нидерланды", - заявили в дипмиссии.
Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.