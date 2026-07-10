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Нидерланды закрывают глаза на терроризм ВСУ, заявили в посольстве России - РИА Новости, 10.07.2026
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14:39 10.07.2026
Нидерланды закрывают глаза на терроризм ВСУ, заявили в посольстве России

Посольство РФ: Нидерланды закрывают глаза на акты терроризма киевского режима

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства России в Гааге
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Гааге заявило, что Нидерланды закрывают глаза на акты терроризма, совершаемые Киевом с использованием поставляемого им оружия.
  • Там отметили, что Москве известно о производстве вооружений на территории Нидерландов и поставках оружия Киеву.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нидерланды закрывают глаза на акты терроризма, совершаемого Киевом с использованием их оружия, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
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"Мы видим и знаем, сколько и какое оружие Гаага поставляет Зеленскому и его приспешникам", - сказали в посольстве.
Там отметили, что Москве также известно о производстве вооружений на территории королевства.
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"Они закрывают глаза на акты откровенного терроризма, совершаемые зачастую с использованием поставляемого ими оружия. Удары по мирным жителям и детям – вот что сегодня поддерживают Нидерланды", - заявили в дипмиссии.
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