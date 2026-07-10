Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот заявил, что планы Киева по перезахоронению останков Евгения Коновальца, похороненного в Роттердаме, доказывают управление Украиной бандой ультранационалистов.

Посольство РФ в Гааге заявило, что информация о планах перезахоронить Евгения Коновальца свидетельствует о попытках Киева сделать героизацию националистов основой государственной идеологии.

Шурд де Гроот считает, что правительство Нидерландов должно было эксгумировать останки Коновальца, кремировать и развеять его прах над Северным морем.

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Планы Киева по перезахоронению останков главаря ОУН* Евгения Коновальца, похороненного в Роттердаме, доказывают, что Украиной управляет банда ультранационалистов, заявил РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.

Ранее представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс ушел от ответа на вопрос РИА Новости о возможной передаче Киеву останков Коновальца, похороненного на роттердамском кладбище Кросвейк, для перезахоронения на Украине после сообщений в местных СМИ. Посольство РФ в Гааге заявило агентству, что информация о планах перезахоронить преступника свидетельствуют о попытках Киева сделать героизацию националистов основой государственной идеологии.

"Это просто невероятно. Даже с точки зрения украинского пиара это абсурдно. Если Украина хочет опровергнуть утверждение о том, что она находится в заложниках у ультранационалистов, такие жесты не помогают, а делают ровно наоборот: они доказывают, что Украиной управляет банда ультранационалистов", - сказал де Гроот в беседе с агентством.

По его словам, этот шаг будет иметь исключительно символическое значение, никакой реальной необходимости в этом нет.

"Это также вписывается в более широкую кампанию по повторному захоронению (одного из главарей ОУН* Андрея – ред.) Мельника. Конечно, Коновалец менее проблематичен, чем Мельник, поскольку он был убит до войны, но его политические взгляды и его наследие ужасны", - отметил активист.

Представитель антифашистской организации считает, что правительство Нидерландов должно было эксгумировать останки Коновальца, кремировать и развеять его прах над Северным морем.

Верховная рада Украины 1 июля поддержала законопроект Владимира Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.

Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, однако многие западные политики закрывали на это глаза. Последние действия киевского режима по включению военных преступников и пособников фашизма в "национальный пантеон" вызвали недовольство даже среди антироссийски настроенных политиков в Польше.