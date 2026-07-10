Рейтинг@Mail.ru
МВД подвело итоги первого этапа операции "Нелегал-2026" - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 10.07.2026
МВД подвело итоги первого этапа операции "Нелегал-2026"

Волк: 14,6 тыс иностранцев выслали из РФ после 1 этапа операции "Нелегал-2026"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате первого этапа операции "Нелегал-2026" из России выдворили и депортировали 14,6 тысячи иностранцев.
  • Пресечено 60,2 тысячи правонарушений в сфере миграции.
  • Выявлено и привлечено к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к работе иностранцев.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти 15 тысяч иностранцев выдворено и депортировано из России в результате первого этапа федеральной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Под эгидой ОДКБ в июне МВД России совместно с ФСБ и Росфинмониторингом провели первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026", цель которой - противодействие незаконной миграции, пресечение деятельности международных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ, а также установление лиц, находящихся в розыске, в том числе межгосударственном.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В Ингушетии арестовали директора фабрики, где работали нелегальные мигранты
13 апреля, 17:37
Волк подчеркнула, что особое внимание уделялось проверке мест проживания иностранцев и осуществления ими трудовой деятельности, в том числе связанной с перевозкой пассажиров и доставкой товаров.
"За период проведения первого этапа операции "Нелегал-2026" пресечено 60,2 тысячи правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы Российской Федерации 14,6 тысячи иностранных граждан", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк добавила, что выявлено и привлечено к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к работе иностранцев.
Принято решений о неразрешении въезда в Россию в отношении 29,3 тысячи иностранцев. Возбуждено две тысячи уголовных дел в сфере миграции, установлено 301 лицо, находящееся в розыске.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Подмосковье задержали мужчину, организовавшего общежитие для мигрантов
18 февраля, 09:46
 
РоссияИрина ВолкОДКБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала