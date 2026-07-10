МВД подвело итоги первого этапа операции "Нелегал-2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате первого этапа операции "Нелегал-2026" из России выдворили и депортировали 14,6 тысячи иностранцев.

Пресечено 60,2 тысячи правонарушений в сфере миграции.

Выявлено и привлечено к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к работе иностранцев.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти 15 тысяч иностранцев выдворено и депортировано из России в результате первого этапа федеральной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Под эгидой ОДКБ в июне МВД России совместно с ФСБ и Росфинмониторингом провели первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026", цель которой - противодействие незаконной миграции, пресечение деятельности международных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ, а также установление лиц, находящихся в розыске, в том числе межгосударственном.

Волк подчеркнула, что особое внимание уделялось проверке мест проживания иностранцев и осуществления ими трудовой деятельности, в том числе связанной с перевозкой пассажиров и доставкой товаров.

"За период проведения первого этапа операции "Нелегал-2026" пресечено 60,2 тысячи правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы Российской Федерации 14,6 тысячи иностранных граждан", - написала она в своем канале на платформе " Макс ".

Волк добавила, что выявлено и привлечено к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к работе иностранцев.