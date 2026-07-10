В Ингушетии мужчину заподозрили в нападении с ножом на подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Магаса, подозреваемого в ранении 17-летнего подростка ножом.

Подозреваемый нанес пострадавшему удар ножом в область грудной клетки во время ссоры, произошедшей ночью 8 июля 2026 года.

НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Магаса, которого подозревают в том, что он в драке ранил ножом 17-летнего подростка, сообщили в региональном СУ СК РФ.

"По версии следствия, в ночное время 8 июля 2026 года подозреваемый во дворе многоквартирного дома на улице Муталиева города Магаса в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 17-летнему местному жителю удар ножом в область грудной клетки", - говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что раненого подростка доставли в реанимацию детской республиканской клинической больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия" УК РФ , санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.