В Ингушетии мужчину заподозрили в нападении с ножом на подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Магаса, подозреваемого в ранении 17-летнего подростка ножом.
- Подозреваемый нанес пострадавшему удар ножом в область грудной клетки во время ссоры, произошедшей ночью 8 июля 2026 года.
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Магаса, которого подозревают в том, что он в драке ранил ножом 17-летнего подростка, сообщили в региональном СУ СК РФ.
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В ведомстве уточнили, что раненого подростка доставли в реанимацию детской республиканской клинической больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.