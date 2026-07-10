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В Ингушетии мужчину заподозрили в нападении с ножом на подростка - РИА Новости, 10.07.2026
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13:51 10.07.2026
В Ингушетии мужчину заподозрили в нападении с ножом на подростка

В Магасе мужчина во время ссоры ранил ножом в грудь 17-летнего подростка

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Магаса, подозреваемого в ранении 17-летнего подростка ножом.
  • Подозреваемый нанес пострадавшему удар ножом в область грудной клетки во время ссоры, произошедшей ночью 8 июля 2026 года.
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Магаса, которого подозревают в том, что он в драке ранил ножом 17-летнего подростка, сообщили в региональном СУ СК РФ.
"По версии следствия, в ночное время 8 июля 2026 года подозреваемый во дворе многоквартирного дома на улице Муталиева города Магаса в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 17-летнему местному жителю удар ножом в область грудной клетки", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что раненого подростка доставли в реанимацию детской республиканской клинической больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияМагасРоссияРеспублика ИнгушетияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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