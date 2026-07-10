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Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду на выходных - РИА Новости, 10.07.2026
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18:13 10.07.2026
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду на выходных

Синоптик Тишковец: на выходных в Москве ожидается ливень, гроза и град

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителям Москвы рекомендуется быть внимательными на улице из-за непогоды 11 и 12 июля.
  • Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на выходных может выпасть около 60% месячной нормы осадков.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется быть особенно внимательными на улице из-за непогоды на выходных, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что около 60% месячной нормы осадков может выпасть в Москве на выходных.
"По прогнозам синоптиков, 11 и 12 июля в столице ожидается ливневый дождь, гроза. Днем 11 июля местами град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – отмечается в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
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