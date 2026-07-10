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Очевидец рассказал, как помогали пассажирам автобуса после ДТП в Москве - РИА Новости, 10.07.2026
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10:49 10.07.2026
Очевидец рассказал, как помогали пассажирам автобуса после ДТП в Москве

Прохожие помогали эвакуировать пассажиров автобуса после ДТП в Москве

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXДТП с автобусом в Москве
ДТП с автобусом в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
ДТП с автобусом в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на Нижегородской улице произошла авария с участием автобуса и «Газели», пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
  • Прохожие помогали эвакуировать пострадавших из автобуса, оперативные службы быстро приехали на место происшествия.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прохожие помогали эвакуировать пострадавших людей из автобуса, попавшего в аварию в Москве, рассказал РИА Новости очевидец.
«
"Прохожие помогали вытаскивать людей из автобуса, все помогали", - поведал Владимир.
Он добавил, что оперативные службы - МЧС, медики и полиция - быстро приехали на место происшествия.
В пятницу на Нижегородской улице произошла авария с участием автобуса и "Газели", в результате которой пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, предварительно, несовершеннолетних среди них нет.
По данным столичного дептранса, "Газель" резким маневром, не убедившись в его безопасности, подрезала автобус.
ДТП с автобусом в Москве. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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