Очевидец рассказал, как помогали пассажирам автобуса после ДТП в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве на Нижегородской улице произошла авария с участием автобуса и «Газели», пострадали водитель и девять пассажиров автобуса.
- Прохожие помогали эвакуировать пострадавших из автобуса, оперативные службы быстро приехали на место происшествия.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прохожие помогали эвакуировать пострадавших людей из автобуса, попавшего в аварию в Москве, рассказал РИА Новости очевидец.
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"Прохожие помогали вытаскивать людей из автобуса, все помогали", - поведал Владимир.
Он добавил, что оперативные службы - МЧС, медики и полиция - быстро приехали на место происшествия.
В пятницу на Нижегородской улице произошла авария с участием автобуса и "Газели", в результате которой пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, предварительно, несовершеннолетних среди них нет.
По данным столичного дептранса, "Газель" резким маневром, не убедившись в его безопасности, подрезала автобус.