Россиян предупредили о новых схемах инвестиционного мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ ВТБ предупредил о новых схемах инвестиционного мошенничества, связанных с современными инвестиционными сервисами, криптовалютными операциями и международными финансовыми инструментами.

Среди актуальных схем мошенничества — знакомство с "консультантом" в мессенджере или соцсети и использование зарубежных электронных кошельков.

ВТБ рекомендовал клиентам не принимать решений под давлением, проверять информацию о компаниях и не передавать личные и финансовые данные третьим лицам.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества: если раньше это были проекты в стиле "финансовых пирамид", то теперь – связанные с современными инвестиционными сервисами, криптовалютными операциями и международными финансовыми инструментами.

"Специалисты ВТБ фиксируют изменение подходов злоумышленников в части схем с "выгодными" вложениями средств. Раньше основными инструментами обмана были проекты в стиле "финансовых пирамид". В этом году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам", – говорится в сообщении банка.

Одна из актуальных схем – знакомство с "консультантом" в мессенджере или соцсети. Как предупредили в ВТБ, собеседник предлагает "проверенную" платформу, помогает зарегистрироваться, позволяет вывести небольшую прибыль для убедительности. Когда сумма вложений становится крупной, вывести деньги уже нельзя – мошенники требуют оплатить налоги, комиссии, страховку и после перевода исчезают.

Другой распространенный сценарий – использование зарубежных электронных кошельков. Жертву, как рассказали в ВТБ, убеждают перевести туда накопления для покупки криптовалюты или инвестиций, но средства сразу попадают к мошенникам. Кроме того, для открытия кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото, используя их затем в других схемах.

"Во всех случаях применяются одни и те же приемы: обещание гарантированного дохода, давление, требование дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета", – перечислили в банке.

"Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж – классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие "дивиденды", а затем исчезают с крупными суммами. Требование перевести деньги на личные счета, криптовалютные или зарубежные электронные кошельки – повод отказаться от сделки и проверить информацию", – приводятся в сообщении слова вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева.

ВТБ рекомендует клиентам не принимать инвестиционных решений под давлением, не доверять случайным знакомым из социальных сетей и мессенджеров, обязательно проверять информацию о компании через официальные источники и ни в коем случае не передавать свои личные и финансовые данные третьим лицам.