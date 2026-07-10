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Россиян предупредили о новых схемах инвестиционного мошенничества - РИА Новости, 10.07.2026
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09:22 10.07.2026 (обновлено: 09:24 10.07.2026)
Россиян предупредили о новых схемах инвестиционного мошенничества

ВТБ предупредил россиян о новых схемах инвестиционного мошенничества

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелефон в руках
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВТБ предупредил о новых схемах инвестиционного мошенничества, связанных с современными инвестиционными сервисами, криптовалютными операциями и международными финансовыми инструментами.
  • Среди актуальных схем мошенничества — знакомство с "консультантом" в мессенджере или соцсети и использование зарубежных электронных кошельков.
  • ВТБ рекомендовал клиентам не принимать решений под давлением, проверять информацию о компаниях и не передавать личные и финансовые данные третьим лицам.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества: если раньше это были проекты в стиле "финансовых пирамид", то теперь – связанные с современными инвестиционными сервисами, криптовалютными операциями и международными финансовыми инструментами.
"Специалисты ВТБ фиксируют изменение подходов злоумышленников в части схем с "выгодными" вложениями средств. Раньше основными инструментами обмана были проекты в стиле "финансовых пирамид". В этом году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам", – говорится в сообщении банка.
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Одна из актуальных схем – знакомство с "консультантом" в мессенджере или соцсети. Как предупредили в ВТБ, собеседник предлагает "проверенную" платформу, помогает зарегистрироваться, позволяет вывести небольшую прибыль для убедительности. Когда сумма вложений становится крупной, вывести деньги уже нельзя – мошенники требуют оплатить налоги, комиссии, страховку и после перевода исчезают.
Другой распространенный сценарий – использование зарубежных электронных кошельков. Жертву, как рассказали в ВТБ, убеждают перевести туда накопления для покупки криптовалюты или инвестиций, но средства сразу попадают к мошенникам. Кроме того, для открытия кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото, используя их затем в других схемах.
"Во всех случаях применяются одни и те же приемы: обещание гарантированного дохода, давление, требование дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета", – перечислили в банке.
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"Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж – классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие "дивиденды", а затем исчезают с крупными суммами. Требование перевести деньги на личные счета, криптовалютные или зарубежные электронные кошельки – повод отказаться от сделки и проверить информацию", – приводятся в сообщении слова вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева.
ВТБ рекомендует клиентам не принимать инвестиционных решений под давлением, не доверять случайным знакомым из социальных сетей и мессенджеров, обязательно проверять информацию о компании через официальные источники и ни в коем случае не передавать свои личные и финансовые данные третьим лицам.
"Стоит помнить: ни один добросовестный участник финансового рынка не гарантирует высокую прибыль без риска", – подчеркнули в банке.
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