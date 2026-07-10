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В ОП предупредили о схемах мошенничества с поддельными сайтами турагентств - РИА Новости, 10.07.2026
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03:38 10.07.2026
В ОП предупредили о схемах мошенничества с поддельными сайтами турагентств

Эксперт Машаров: мошенники начали создавать поддельные сайты турагентств

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали создавать поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев, предлагая гражданам несуществующие путевки и требуя предоплату.
  • Евгений Машаров призвал проверять туроператора в Едином федеральном реестре туроператоров и оплачивать услуги только на счет юридического лица.
  • При подозрении на мошенничество рекомендуется прекратить общение с предполагаемыми злоумышленниками, сохранить переписку и другие данные, а также обратиться в правоохранительные органы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мошенники из-за туристического сезона начали создавать поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев, предлагая гражданам несуществующие путевки и требуя предоплату, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"Мошенники создают поддельные сайты турагентств. Обычно они стараются украсить их громкими фразами из разряда "Осталось два места, успейте забронировать тур по привлекательной цене". Но воспользоваться таким предложением можно только с одним условием - внесением предоплаты", - рассказал Машаров.
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Эксперт отметил, что после оплаты несуществующего тура представители таких лжеагентств перестают выходить на связь. Машаров призвал перед бронированием проверять туроператора в Едином федеральном реестре туроператоров и оплачивать услуги только на счет юридического лица. По его словам, мошенники также создают поддельные сайты детских лагерей, санаториев и других организаций.
"Оформляйте путевки только через официальные сайты или у проверенного организатора. Перед покупкой... можно предварительно связаться по официальному номеру лагеря, санатория, указанного на их сайте. И уточнить информацию. Кроме того, можно узнать информацию на региональных сайтах о данном лагере или санатории", - добавил Машаров.
Член ОП РФ призвал не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и не передавать посторонним паспортные данные, документы детей или родственников. Он отметил, что в социальных сетях мошенники также размещают объявления с предложениями вроде "планы изменились", "отдам дешевле" или "переоформлю на тебя". Под предлогом передачи билета или путевки они могут запрашивать персональные данные и предоплату.
По словам Машарова, билеты, путевки и туры нельзя переоформить на другого человека через интернет. При подозрении на мошенничество он рекомендовал прекратить общение с предполагаемыми злоумышленниками, сохранить переписку и другие данные, а также обратиться в правоохранительные органы.​
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