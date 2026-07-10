Эксперт рассказал о мошеннических схемах в разгар летних мероприятий

Краткий пересказ от РИА ИИ В сезон летних мероприятий в России активизировались мошенники, которые продают билеты на фишинговые сайты или реализуют один и тот же билет нескольким людям.

Мошенники размещают объявления о продаже билетов, предлагают поучаствовать в конкурсах в соцсетях и мессенджерах, после чего исчезают или отправляют недействительные билеты после получения денег.

Для снижения риска столкновения с мошенничеством рекомендуется проверять адрес сайта перед оплатой и покупать билеты только на официальных сайтах организаторов или у авторизованных билетных операторов.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В разгар сезона летних мероприятий в России активизировались мошенники - они направляют покупателей билетов на фишинговые сайты или же продают один и тот же билет нескольким людям, рассказал РИА Новости руководитель группы повышения осведомленности в Ozon Михаил Лобов.

"В сезон летних массовых мероприятий традиционно возрастает и активность мошенников. В период с июня по август наибольшее число мошеннических схем связано именно с продажей билетов на мероприятия и использованием QR-кодов", - сказал он.

"Злоумышленники продают один и тот же билет с QR-кодом нескольким людям, а обман обнаруживается только при входе на мероприятие - пройти сможет только первый человек, предъявивший билет", - привел пример Лобов.

Кроме того, мошенники размещают объявления о продаже билетов на популярные концерты и фестивали под предлогом изменившихся планов или невозможности посетить мероприятие, а после перевода денег прекращают общение или отправляют недействительный билет.

В соцсетях и мессенджерах злоумышленники публикуют посты с якобы конкурсами на билеты на концерты и фестивали, добавил эксперт. Условия могут быть любыми - от подписки на аккаунты до комментариев под постом. После объявления "победителя" ему предлагают оплатить "часть стоимости билета", "комиссию сервиса" или "налог при покупке", а после перевода денег доступ к реальному билету так и не предоставляют.

Как правило, мошенники выходят на связь в разгар рабочего дня или вечерних дел, когда люди отвлечены и менее внимательны к деталям - это повышает шанс, что жертва поспешит с оплатой и не станет перепроверять информацию. По результатам опроса Ozon , более половины респондентов сообщили, что злоумышленники связывались с ними именно в дневное время.

При этом на самой площадке тоже важно сохранять бдительность. На крупных событиях бренд‑зоны часто предлагают призы за селфи, подписку или сканирование QR‑кода. Мошенники могут маскироваться под такие активности, направляя на поддельный сайт для сбора личных и платежных данных. Перед сканированием QR-кода стоит убедиться, что он не наклеен поверх другого изображения и не вызывает подозрений, рекомендует Лобов.

Чтобы снизить риск столкновения с подобными схемами, эксперт советует всегда проверять адрес сайта перед оплатой и покупать билеты только на официальных сайтах организаторов или у авторизованных билетных операторов.

"Если вы хотите попасть на выступление конкретного артиста, ориентируйтесь на его официальные анонсы. Исполнители, как правило, публикуют ссылки на легальные площадки по продаже билетов и отдельно предупреждают в своих аккаунтах, если их страницы взломали или кто‑то пытается переводить аудиторию на поддельные сайты", - пояснил он.