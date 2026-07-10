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В МВД рассказали, как мошенники вовлекают россиян в дропперство - РИА Новости, 10.07.2026
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02:18 10.07.2026 (обновлено: 11:01 10.07.2026)
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают россиян в дропперство

Мошенники вовлекают россиян в дропперство под предлогом легкого заработка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники вовлекают россиян в дропперство, предлагая легкую подработку с гарантированным доходом.
  • Злоумышленники просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту для совершения «ошибочных переводов».
  • В МВД порекомендовали обращать особое внимание на подозрительные просьбы перевести деньги, предоставить доступ к карте или приложению, а также на настойчивость и отсутствие звонков от «работодателей».
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мошенники вовлекают россиян в дропперство под предлогом легкого заработка в соцсетях и мессенджерах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как из них следует, мошенники предлагают жертве "легкую" подработку с гарантированным доходом. Для этого злоумышленники просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту, через которую в дальнейшем будут совершаться так называемые "ошибочные переводы" и просить вернуть деньги на другой счет. Вдобавок мошенники обещают доплату за привлечение друзей, говорится в материалах.
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Отмечается, что чаще всего предложения о такой "подработке" приходят через всплывающие окна и объявления в интернет, рассылки по электронной почте, а также различные соцсети и мессенджеры.
В МВД порекомендовали обращать особое внимание, если незнакомцы просят перевести деньги от вашего имени, требуют доступ к карте или приложению, ведут только переписку без звонков, и постоянно подгоняют, ссылаясь на срочность.
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