В МВД рассказали, как мошенники вовлекают россиян в дропперство

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники вовлекают россиян в дропперство, предлагая легкую подработку с гарантированным доходом.

Злоумышленники просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту для совершения «ошибочных переводов».

В МВД порекомендовали обращать особое внимание на подозрительные просьбы перевести деньги, предоставить доступ к карте или приложению, а также на настойчивость и отсутствие звонков от «работодателей».

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мошенники вовлекают россиян в дропперство под предлогом легкого заработка в соцсетях и мессенджерах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как из них следует, мошенники предлагают жертве "легкую" подработку с гарантированным доходом. Для этого злоумышленники просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту, через которую в дальнейшем будут совершаться так называемые "ошибочные переводы" и просить вернуть деньги на другой счет. Вдобавок мошенники обещают доплату за привлечение друзей, говорится в материалах.

Отмечается, что чаще всего предложения о такой "подработке" приходят через всплывающие окна и объявления в интернет, рассылки по электронной почте, а также различные соцсети и мессенджеры.