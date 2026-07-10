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Спасенная из рабства россиянка рассказала, как мошенники используют ИИ - РИА Новости, 10.07.2026
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01:24 10.07.2026
Спасенная из рабства россиянка рассказала, как мошенники используют ИИ

Мошенники в Мьянме с помощью ИИ могут использовать лицо освобожденной россиянки

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка была освобождена из мошеннического центра в Мьянме.
  • Преступники использовали технологии искусственного интеллекта для создания цифровых копий ее лица и участия в инвестиционных аферах.
  • Освобожденная россиянка опасается, что мошенники могут продолжать использовать ее внешность даже после ее освобождения.
ДЖАКАРТА, 10 июл - РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, заявила РИА Новости, что преступники с помощью технологий искусственного интеллекта могут продолжать использовать украденное у нее лицо даже после ее освобождения.
По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая, который пригласил ее в Мьянму. Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу.
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Под угрозой убийства девушку заставляли участвовать в инвестиционных аферах: знакомиться с мужчинами в интернете, обещать им любовь и личную встречу, а затем убеждать переводить деньги на поддельные инвестиционные платформы. Для этого преступники использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
"Сейчас они используют технологии искусственного интеллекта. По одной фотографии можно создать цифровую копию лица и наложить ее на другого человека. Например, взять снимки какой-нибудь девушки, а затем использовать другую женщину, которая будет общаться по видеосвязи. При этом для собеседника будет казаться, что он разговаривает именно с той девушкой, чье лицо украли", - рассказала она.
Россиянка считает, что после ее освобождения мошенники могли не прекратить использовать ее внешность.
"Я думаю, что после моего отъезда они продолжили работать по той же схеме. Не исключаю, что они нашли другую девушку и с помощью искусственного интеллекта продолжают использовать мое лицо", - рассказала собеседница агентства.
Ранее в посольстве России в Мьянме сообщили РИА Новости, что освобожденная россиянка была передана сотрудникам российского посольства в Таиланде для организации ее безопасного возвращения на родину. В дипмиссии отметили, что операция стала результатом совместной работы российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
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