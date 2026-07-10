Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Херсонскую область

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в четверг о том, что регион полностью или частично обесточен в результате атак ВСУ, энергетики ежедневно занимаются восстановлением энергоснабжения, а БПЛА ВСУ атакуют специалистов, которые делают все для того, чтобы электроэнергия была.