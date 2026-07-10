Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Херсонскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Херсонская область входит в тройку самых обстреливаемых киевским режимом регионов России.
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что регион полностью или частично обесточен в результате атак ВСУ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Херсонская область входит в тройку самых обстреливаемых киевским режимом регионов России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Сейчас Херсонская область ... к сожалению, входит в тройку самых обстреливаемых (регионов РФ - ред.) и в тройку территорий, на которых погибает и получает ранения самое большое количество гражданского населения", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в четверг о том, что регион полностью или частично обесточен в результате атак ВСУ, энергетики ежедневно занимаются восстановлением энергоснабжения, а БПЛА ВСУ атакуют специалистов, которые делают все для того, чтобы электроэнергия была.