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Запад оправдывает любые методы Киева для ослабления России, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.07.2026
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15:34 10.07.2026
Запад оправдывает любые методы Киева для ослабления России, заявил Мирошник

Мирошник: Запад оправдывает любые методы киевского режима для ослабления России

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад оправдывает любые методы киевского режима для ослабления России.
  • По его словам, западные страны не замечают убийства мирных жителей и разрушения гражданских объектов, если это касается населения России и российских объектов.
  • Мирошник считает, что одним из военных преступлений западных государств является блокировка проведения расследования преступлений, совершенных киевским режимом.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запад оправдывает любые методы киевского режима для ослабления России, там готовы не замечать убийства российских мирных граждан, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что западные спонсоры киевского режима оправдывают любые методы, которые, по их мнению, ослабляют Россию.
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"Они не видят проблем в преследовании на Украине населения за использование родного русского языка и за приверженность православной вере. Они готовы не замечать убийства мирных жителей и разрушения гражданских объектов, если это конечно население России и российские объекты", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
По его мнению, одним из военных преступлений западных государств является блокировка проведения расследования преступлений, совершенных киевским режимом.
"Сами они (страны Запада - ред.) сосредоточены на фабрикации необоснованных обвинений в адрес России, введении незаконных санкций и финансировании продолжения кровопролития", - добавил Мирошник.
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РоссияКиевУкраинаРодион Мирошник
 
 
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