Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад оправдывает любые методы киевского режима для ослабления России.

По его словам, западные страны не замечают убийства мирных жителей и разрушения гражданских объектов, если это касается населения России и российских объектов.

Мирошник считает, что одним из военных преступлений западных государств является блокировка проведения расследования преступлений, совершенных киевским режимом.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запад оправдывает любые методы киевского режима для ослабления России, там готовы не замечать убийства российских мирных граждан, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что западные спонсоры киевского режима оправдывают любые методы, которые, по их мнению, ослабляют Россию

"Они не видят проблем в преследовании на Украине населения за использование родного русского языка и за приверженность православной вере. Они готовы не замечать убийства мирных жителей и разрушения гражданских объектов, если это конечно население России и российские объекты", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

По его мнению, одним из военных преступлений западных государств является блокировка проведения расследования преступлений, совершенных киевским режимом.