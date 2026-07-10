Медведь украл персик из ТЦ на базе ВС США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В торговом центре на территории объединенной военной базы «Эльмендорф-Ричардсон» на Аляске появился медведь.
- Медведь взял персик в кафетерии, оставил экскременты в коридоре и покинул здание, а сотрудники природоохранной службы позаботились о том, чтобы он ушел в лес.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Медведь неожиданно появился в торговом центре на территории объединенной военной базы "Эльмендорф-Ричардсон" на Аляске и, полакомившись персиком, покинул здание, сообщает местный телеканал KTUU.
По словам представителя базы, инцидент произошел в воскресенье утром, когда в ТЦ уже были сотрудники и посетители.
"Медведь был заснят на видео, когда он зашел в кафетерий, где взял себе персик, оставил немного экскрементов в коридоре и, наконец, покинул здание", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает телеканал со ссылкой на менеджера по охране дикой природы Колетт Брандт, животное попало в здание через автоматические двери. После инцидента с ТЦ сотрудники природоохранной службы позаботились, чтобы медведь ушел в лес.
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