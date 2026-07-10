Более 20 тысяч отклонений выявили благодаря маммографии в Подмосковье

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. С начала 2026 года в Московской области выполнено почти 260 тысяч маммографических исследований, по результатам которых выявлено свыше 20 тысяч отклонений, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"С начала года в Подмосковье выполнено почти 260 тысяч маммографических исследований. По их результатам выявлено свыше 20 тысяч отклонений, пациенток направили на дополнительную диагностику и консультацию к врачу", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что регулярное прохождение маммографии позволяет своевременно выявлять заболевания молочной железы, в том числе онкологические, что повышает эффективность лечения.

По данным пресс-службы, в Московской области женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию в течение последних двух лет, могут записаться на исследование самостоятельно — без направления врача. Это позволяет пройти обследование в удобное время и своевременно проверить состояние здоровья.