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Более 20 тысяч отклонений выявили благодаря маммографии в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2026
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Новости Подмосковья
 
13:12 10.07.2026
Более 20 тысяч отклонений выявили благодаря маммографии в Подмосковье

Врачи в Подмосковье обнаружили свыше 20 тысяч отклонений благодаря маммографии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант настраивает цифровой маммограф. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. С начала 2026 года в Московской области выполнено почти 260 тысяч маммографических исследований, по результатам которых выявлено свыше 20 тысяч отклонений, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
"С начала года в Подмосковье выполнено почти 260 тысяч маммографических исследований. По их результатам выявлено свыше 20 тысяч отклонений, пациенток направили на дополнительную диагностику и консультацию к врачу", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что регулярное прохождение маммографии позволяет своевременно выявлять заболевания молочной железы, в том числе онкологические, что повышает эффективность лечения.
По данным пресс-службы, в Московской области женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию в течение последних двух лет, могут записаться на исследование самостоятельно — без направления врача. Это позволяет пройти обследование в удобное время и своевременно проверить состояние здоровья.
"Записаться на маммографию можно через региональный портал "Здоровье", по телефону 122 или через приложение "Добродел: Здоровье". Для прохождения исследования необходимо быть прикрепленной к одной из поликлиник министерства здравоохранения Московской области", — заключается в сообщении.
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