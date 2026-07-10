В Махачкале задержали россиянина, пытавшегося вывезти 177 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку нелегально вывезти 177 миллионов рублей наличными.
- Деньги были обнаружены в чемоданах у 38-летнего россиянина, следовавшего в Бишкек, а предоставленные им документы не соответствовали требованиям законодательства РФ.
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Таможенники пресекли в аэропорту Махачкалы попытку нелегально вывезти 177 миллионов рублей наличными, деньги были в чемоданах у следовавшего в Киргизию россиянина, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"В аэропорту Махачкалы сотрудники таможни остановили попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных – 177 миллионов рублей. Пачки денег обнаружили в чемоданах 38-летнего россиянина, следовавшего в Бишкек", – говорится в сообщении.
Мужчина заявил, что получил эти деньги за продажу недвижимости. В подтверждение своих слов он предоставил предварительный договор купли-продажи недвижимости и расходные ордеры. Однако, как отмечается, эти документы не соответствовали требованиям законодательства РФ, поэтому вывоз российской валюты запретили.