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В Махачкале задержали россиянина, пытавшегося вывезти 177 миллионов рублей - РИА Новости, 10.07.2026
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20:14 10.07.2026
В Махачкале задержали россиянина, пытавшегося вывезти 177 миллионов рублей

В аэропорту Махачкалы таможенники задержали россиянина с 177 миллионами рублей

© Fotolia / serg11Пачки денег
Пачки денег - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Fotolia / serg11
Пачки денег. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку нелегально вывезти 177 миллионов рублей наличными.
  • Деньги были обнаружены в чемоданах у 38-летнего россиянина, следовавшего в Бишкек, а предоставленные им документы не соответствовали требованиям законодательства РФ.
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Таможенники пресекли в аэропорту Махачкалы попытку нелегально вывезти 177 миллионов рублей наличными, деньги были в чемоданах у следовавшего в Киргизию россиянина, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"В аэропорту Махачкалы сотрудники таможни остановили попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных – 177 миллионов рублей. Пачки денег обнаружили в чемоданах 38-летнего россиянина, следовавшего в Бишкек", – говорится в сообщении.
Мужчина заявил, что получил эти деньги за продажу недвижимости. В подтверждение своих слов он предоставил предварительный договор купли-продажи недвижимости и расходные ордеры. Однако, как отмечается, эти документы не соответствовали требованиям законодательства РФ, поэтому вывоз российской валюты запретили.
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МахачкалаРоссияКиргизияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
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