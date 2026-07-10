Рейтинг@Mail.ru
Во Львове коровы на сутки застряли в грузовике из-за мобилизации хозяина - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 10.07.2026 (обновлено: 12:17 10.07.2026)
Во Львове коровы на сутки застряли в грузовике из-за мобилизации хозяина

Во Львове коровы застряли в грузовике без воды из-за мобилизации хозяина

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Львове коровы оказались заперты на сутки в грузовике без воды и надлежащего ухода.
  • Хозяин коров был мобилизован, а его родственники отказались забрать животных и не позволили это сделать волонтерам.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Во Львове из-за мобилизации местного жителя его коровы оказались на сутки запертыми в грузовике, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове коровы уже на сутки застряли в грузовике без воды, надлежащего ухода и доения из-за мобилизации хозяина", — говорится в публикации.
Александр Фадеев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
На Украине двое детей попали в детдом после мобилизации отца
9 июля, 18:55
Родственники мобилизованного отказались увести коров и запретили делать это и волонтерам, уточнило издание со ссылкой на зоозащитников.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. На этом фоне сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Видео, широко распространяющиеся в интернете, приводят к скандалам и протестам, но методы ТЦК становятся все жестче. Военнообязанные всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Лубинец: сообщения о нарушениях при мобилизации поступают со всей Украины
8 июля, 16:40
 
В миреЛьвовУкраинаВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала