Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. На этом фоне сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Видео, широко распространяющиеся в интернете, приводят к скандалам и протестам, но методы ТЦК становятся все жестче. Военнообязанные всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.