Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Львове коровы оказались заперты на сутки в грузовике без воды и надлежащего ухода.
- Хозяин коров был мобилизован, а его родственники отказались забрать животных и не позволили это сделать волонтерам.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Во Львове из-за мобилизации местного жителя его коровы оказались на сутки запертыми в грузовике, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове коровы уже на сутки застряли в грузовике без воды, надлежащего ухода и доения из-за мобилизации хозяина", — говорится в публикации.
Родственники мобилизованного отказались увести коров и запретили делать это и волонтерам, уточнило издание со ссылкой на зоозащитников.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. На этом фоне сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Видео, широко распространяющиеся в интернете, приводят к скандалам и протестам, но методы ТЦК становятся все жестче. Военнообязанные всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.