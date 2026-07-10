Лекцию о правах и обязанностях человека провели в подмосковном лагере

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о правах и обязанностях ребятам, отдыхающим в детском оздоровительном лагере "Литвиново" Наро-Фоминского городского округа, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

Встреча состоялась в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Особое внимание на встрече уделили теме, как не стать "дроппером".

"В эпоху цифрового мошенничества очень важно, чтобы ребята были внимательными и знали, что мошенники могут использовать чужие банковские карты и счета для обналичивания или перевода незаконно полученных средств. Объяснила детям, насколько это опасно и какие серьезные последствия влечет за собой участие в таких операциях, даже если кажется, что это "быстрый и легкий заработок"", — сказала Фаевская, ее слова приводятся на официальном портале правительства Московской области.

Там отмечается, что юным жителям Подмосковья крайне важно понимать, что любое посредничество в финансовых операциях чревато серьезными юридическими последствиями. Участие в подобных схемах, даже неумышленное, может привести к уголовной ответственности и крупным штрафам.