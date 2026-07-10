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Лекцию о правах и обязанностях человека провели в подмосковном лагере - РИА Новости, 10.07.2026
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Новости Подмосковья
 
21:49 10.07.2026
Лекцию о правах и обязанностях человека провели в подмосковном лагере

Фаевская провела в лагере "Литвиново" лекцию о правах и обязанностях человека

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиИрина Фаевская
Ирина Фаевская - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Ирина Фаевская. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о правах и обязанностях ребятам, отдыхающим в детском оздоровительном лагере "Литвиново" Наро-Фоминского городского округа, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.
Встреча состоялась в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Особое внимание на встрече уделили теме, как не стать "дроппером".
"В эпоху цифрового мошенничества очень важно, чтобы ребята были внимательными и знали, что мошенники могут использовать чужие банковские карты и счета для обналичивания или перевода незаконно полученных средств. Объяснила детям, насколько это опасно и какие серьезные последствия влечет за собой участие в таких операциях, даже если кажется, что это "быстрый и легкий заработок"", — сказала Фаевская, ее слова приводятся на официальном портале правительства Московской области.
Там отмечается, что юным жителям Подмосковья крайне важно понимать, что любое посредничество в финансовых операциях чревато серьезными юридическими последствиями. Участие в подобных схемах, даже неумышленное, может привести к уголовной ответственности и крупным штрафам.
Как напоминается на портале, Фаевская в июне также проводила мероприятие в лагере "Литвиново". Тогда омбудсмен Подмосковья организовала правовой квест для 200 детей участников специальной военной операции.
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Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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